EuroLeague'de bu sezon istediği puanları alamayan temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 12. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte o soruların cevapları...

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes EuroLeague maçı 25 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Bu önemli müsabaka İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes EuroLeague maçı Bein Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.