Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
THY EuroLeague'de 12. hafta maçında iki temsilcimiz kozlarını paylaşacak. Organizasyonda bu sezon istediğini alamayan temsilcilerimiz maçı kazanarak çıkışa geçmeyi planlıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Cevaplara haberimizde yer verdik...
EuroLeague'de bu sezon istediği puanları alamayan temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 12. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte o soruların cevapları...
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes EuroLeague maçı 25 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Bu önemli müsabaka İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes EuroLeague maçı Bein Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.
Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.