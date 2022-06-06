ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin tamamlanması gözler final maçlarına çevrildi. Bu kapsamda play-off turu çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor’u 2-1, yarı finalde ise Darüşşafaka’ya 3-1 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka’yı 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef’i ise 3-2 geçen Anadolu Efes, final serisinin ilk maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? " sorularının yanıtları haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçı, 7 Haziran 2022 Salı günü oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 20.00'da başlayacak olan maçı, Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçı, Tivibu Spor 2 kanalından şifreli, TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Seride üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride ikinci karşılaşma ise 9 Haziran Perşembe günü 20.30’da yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.