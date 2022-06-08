Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes ING Basketbol Ligi final serisi 2. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
ING Basketbol Ligi Play Off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes ING Basketbol Ligi final serisi 2. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? " sorularının yanıtları haberimizde...
ING Basketbol Ligi Play Off final serisinde heyecan başladı. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin 7 Haziran Salı günü oynanan ilk maçında sarı lacivertli ekip sahadan 85-76'lık galibiyetle ayrılırken seride ikinci maç heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda ikinci maçın zaman ve kanal bilgisini öğrenmek isteyenler için "Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes ING Basketbol Ligi final serisi 2. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? " sorularının yanıtları haberimizde...
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES ING BASKETBOL LİGİ FİNAL SERİSİ 2. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçı 9 Haziran 2022 Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES ING BASKETBOL LİGİ FİNAL SERİSİ 2. MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçı TRT Spor kanalından şifresiz, Tivibu Spor 2 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.