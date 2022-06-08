ING Basketbol Ligi Play Off final serisinde heyecan başladı. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin 7 Haziran Salı günü oynanan ilk maçında sarı lacivertli ekip sahadan 85-76'lık galibiyetle ayrılırken seride ikinci maç heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda ikinci maçın zaman ve kanal bilgisini öğrenmek isteyenler için "Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes ING Basketbol Ligi final serisi 2. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? " sorularının yanıtları haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES ING BASKETBOL LİGİ FİNAL SERİSİ 2. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçı 9 Haziran 2022 Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES ING BASKETBOL LİGİ FİNAL SERİSİ 2. MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçı TRT Spor kanalından şifresiz, Tivibu Spor 2 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.