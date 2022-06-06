ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin tamamlanması gözler final maçlarına çevrildi. Bu kapsamda play-off turu çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor’u 2-1, yarı finalde ise Darüşşafaka’ya 3-1 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka’yı 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef’i ise 3-2 geçen Anadolu Efes, final serisinin ilk maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen basketbolseverler için Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı canlı izle | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes final maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçı, 7 Haziran 2022 Salı günü oynanıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 20.00'da başlayan maçı, Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Can Mavisu hakem üçlüsü yönetiyor.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçı, Tivibu Spor 2 kanalından şifreli, TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanıyor.

Seride üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride ikinci karşılaşma ise 9 Haziran Perşembe günü 20.30’da yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES FİNAL MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES FİNAL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçı, TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlara geliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES FİNAL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ