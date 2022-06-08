ING Basketbol Ligi Play Off final serisinde heyecan başladı. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin 7 Haziran Salı günü oynanan ilk maçında sarı lacivertli ekip sahadan 85-76'lık galibiyetle ayrılırken seride ikinci maç heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda ikinci maçı izlemek isteyenler için Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı canlı izle | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçı 9 Haziran 2022 Perşembe (bugün) günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı Mehmet Keseratar, Erşan Kartal, Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetiyor.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçı TRT Spor kanalından şifresiz, Tivibu Spor 2 kanalından şifreli olarak ekranlara geliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride üçüncü karşılaşma ise 11 Haziran Cumartesi günü 19.00’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.