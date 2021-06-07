ING Basketbol Ligi Play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i ağırlayacak. Anadolu Efes şampiyonluk için rakibinin karşısına çıkarken Fenerbahçe Beko ise serideki ilk galibiyetini alıp şampiyonluk ümitlerini sürdürmenin peşinde. İşte Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes maçı canlı izle | TRT Spor canlı izle linki ve maça ilişkin ayrıntılar...

FENERBAHÇE BEKO- ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak olan ING Basketbol Ligi Play-off final serisi üçüncü maçı 7 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele saat 19.30'da başlayacak. Maç, Tivibu Spor 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

TRT SPOR CANLI İZLE

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçını saat 19.30'da TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçı izlemek için aşağıdaki linke tıklayın:

FENERBAHÇE BEKO- ANADOLU EFES MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı TRT Spor kanalından şifresiz, Tivibu Spor 2 kanalından ise şifreli olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes mücadeleyi kazanması durumunda şampiyon olacak, Fenerbahçe Beko kazanırsa maç bir kez daha Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

TBF duruma göre oynanacak dördüncü maçın saat ve zamanını açıklayacak.

GERGİN ANLARA SAHNE OLMUŞTU

Serinin ikinci maçında Anadolu Efes'ten Singleton ile Fenerbahçe Beko takım kaptanı Melih Mahmutoğlu arasında çıkan tartışma sonrası Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu, Alex Perez, Ahmet Düverioğlu ve Yiğit Onan’ın yanı sıra idari ve teknik ekipten Cenk Renda, Radovan Trifunovic, İlker Belgutay ve Ahmet Kulduk oyun dışında kaldılar. Jan Vesely de dördüncü çeyrekte iki teknik faul alarak oyun dışında kaldı.

Efes'te ise Singleton oyun dışında kaldı.

TBF CEZALARI AÇIKLADI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında aralarında gerginlik yaşanan ve oyundan diskalifiye edilen Anadolu Efesli oyuncu Christopher Singleton ile Fenerbahçe Beko takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na 20'şer bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Karşılaşmada diskalifiye edilen Fenerbahçe Beko'nun oyuncuları Alex Perez, Ahmet Düverioğlu ve Yiğit Onan ile görevlileri Cenk Renda, Radovan Trifunovic, İlker Belgutay ve Ahmet Kulduk'a ihtar cezası veren kurulun, Anadolu Efes'e 7 bin 500 lira para cezası uyguladığı da aktarıldı.