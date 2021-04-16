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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ertelendi mi? | Neden ertelendi? | Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Ne zaman, saat kaçta?

Bugün saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesine ilişkin flaş bir açıklama yapıldı. Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ertelendi mi? | Neden ertelendi? | Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ertelendi mi? | Neden ertelendi? | Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesine ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ertelendi mi? | Neden ertelendi? | Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Bugün saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşmaya ilişkin yapılan açıklamada maçın ertelendiği belirtildi.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ertelendi mi? | Neden ertelendi? | Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu akşam 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşması, sarı-lacivertlilerdeki koronavirüs vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Fenerbahçe Beko'da bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada koronavirüse yakalanan pozitif vaka sayısının 7'ye yükseldiği belirtilmişti.

İşte o açıklama:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ertelendi mi? | Neden ertelendi? | Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ertelendi mi? | Neden ertelendi? | Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA? NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçına ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ertelendi mi? | Neden ertelendi? | Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Ne zaman, saat kaçta?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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