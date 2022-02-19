Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda basketbol heyecanı final mücadelesiyle sürecek. Dev maçta Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç sporseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO – ANADOLU EFES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçı 20 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Bursa'da, Tofaş Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO – ANADOLU EFESMAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçı Tivibu Spor platformunda yayınlanacak. Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Tivibu Spor, Tivibu 77, Fil Box 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.