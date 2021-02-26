Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi? Şifresiz mi?

Turkish Airlines EuroLeague 26. haftası Türk derbisine sahne olacak. Oynadığı 10 maçta sahadan galibiyetle ayrılarak devleri bir bir dize getiren Fenerbahçe Beko, diğer bir temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk edecek. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen maçı basketbolseverler ilgiyle bekliyor.

FENERBAHÇE BEKO- ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak olan Turkish Airlines EuroLeague 26. hafta maçı 26 Şubat Cuma ( bu akşam) saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu oynanacak. Mücadelede Angel Miguel Perez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Anne Panther (Almanya) düdük çalacak.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ? ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes, maçı Bein Sports Haber ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE 7, EFES 8'İNCİ SIRADA

Ev sahibi Fenerbahçe Beko, Euroleague’de 7.sırada yer alırken geride kalan 25 haftadaki 15 maçtan galibiyetle ayrıldı,10 kez ise rakiplerine yenildi. Bir maçı eksik olan Anadolu Efes ise 14 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile sekizinci, sırada yer alıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

İki takım arasında EuroLeague’de oynanan 15 maçın 11'inde Fenerbahçe Beko sahadan galibiyetle ayrıldı, Anadolu Efes bu maçlarda 4 kez sahadan gülen taraf olarak ayrıldı.

2020-21 Anadolu Efes 71-80 Fenerbahçe Beko

2019-20 Fenerbahçe Beko 73-81 Anadolu Efes

2018-19 Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes

2018-19 Fenerbahçe Beko 84-66 Anadolu Efes

2018-19 Anadolu Efes 89-83 Fenerbahçe Beko

2017-18 Anadolu Efes 84 – 89 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 Fenerbahçe Doğuş 81 – 70 Anadolu Efes

2016-17 Anadolu Efes 80 – 77 Fenerbahçe

2016-17 Fenerbahçe 88 – 80 Anadolu Efes

2015-16 Fenerbahçe 90 – 86 Anadolu Efes

2015-16 Anadolu Efes 73 – 77 Fenerbahçe

2014-15 Fenerbahçe Ülker 83 – 72 Anadolu Efes

2014-15 Anadolu Efes 71 – 77 Fenerbahçe Ülker

2013-14 Fenerbahçe Ülker 84 – 65 Anadolu Efes

2013-14 Anadolu Efes 63 – 71 Fenerbahçe Ülker