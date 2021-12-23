Fenerbahçe Beko - ASVEL canlı izle | Fenerbahçe Beko - ASVEL Bein Sports Haber canlı yayın izle linki

Turkish Airlines EuroLeague oynadığı son 4 maçı kazanarak yükselişe geçen Fenerbahçe Beko 17.hafta maçında Fransız temsilcisi LDLC ASVEL ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç moralli çıkacak olan temsilcimiz, maçtan galibiyetle ayrılarak yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Fenerbahçe Beko - ASVEL canlı izle | Fenerbahçe Beko - ASVEL Bein Sports Haber canlı yayın izle linkini haberimizde bulabilirsiniz...

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL CANLI İZLE |

Fenerbahçe Beko ile Asvel arasındaki maç 23 Aralık Perşembe günü (bugün) TSİ ile 23.00'da başlayacak.

Zorlu maçı Juan Carlos Garcia (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Josip Radojkovic (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL CANLI İZLE

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL BEİN SPORTS HABER CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe Beko ile Asvel maçı BeIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

BeIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de oynadığı altı maçın beşini kazandı.



2020-21 – Normal sezon – ASVEL 86-90 Fenerbahçe Beko

2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 81-59 ASVEL

2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 86-64 ASVEL

2019-20 – Normal sezon - ASVEL 72-88 Fenerbahçe Beko

2009-10 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 61-68 ASVEL

2009-10 – Normal sezon - ASVEL 76-78 Fenerbahçe Ülker