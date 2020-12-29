Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağızNecmeddin Okyay kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eserleri hangileridir?İbrahim Tenekeci kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri hangileridir?Şüpheli ölüm! Tek başına yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulunduDerviş Zaim kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Filmleri hangileridir?Çılgın sayısal loto sonuçları 30 Aralık 2020 ÇarşambaŞans Topu çekiliş sonuçları 30 Aralık 2020 | Milli Piyango İdaresiSüper Kupa'nın tarihi belli oldu!Fenerbahçe Beko-Asvel Lyon maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS HABER CANLI YAYINİsmail Kara kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe Beko-Asvel Lyon maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS HABER CANLI YAYIN

Fenerbahçe Beko-Asvel Lyon maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS HABER CANLI YAYIN

EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 17. maçına Fransız ekibi Asvel Lyon karşısında çıkıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Asvel Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko-Asvel Lyon maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS HABER CANLI YAYIN

EuroLeague'de 17. maçına çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Asvel Lyon karşısında galibiyet arayacak. Avrupa'da bu sezon istediği galibiyetleri elde edemeyen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Yunanistan ekibi Olympiakos'u devirerek uzun süren galibiyet hasretine son vermişti. EuroLeague normal sezonda şu ana kadar 6 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan temsilcimiz, sıralamada 13. basamakta yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Asvel Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO-ASVEL LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 17. maçında Fransız ekibi Asvel Lyon'u ağırlayacak olan Fenerbahçe Beko, 7. galibiyeti için parkeye çıkıyor. Zorlu mücadele, 30 Aralık Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanacak. Karşılaşmanın hakemleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir. 

Fenerbahçe Beko-Asvel Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HANGİ KANALDA?

Tüm EuroLeague maçlarında olduğu gibi Fenerbahçe Beko-Asvel Lyon maçı da beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu mücadeleyi Çarşamba günü 20.45’ten itibaren beIN Sports Haber ekranlarından izleyebilirsiniz.

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT