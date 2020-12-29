EuroLeague'de 17. maçına çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Asvel Lyon karşısında galibiyet arayacak. Avrupa'da bu sezon istediği galibiyetleri elde edemeyen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Yunanistan ekibi Olympiakos'u devirerek uzun süren galibiyet hasretine son vermişti. EuroLeague normal sezonda şu ana kadar 6 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan temsilcimiz, sıralamada 13. basamakta yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Asvel Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO-ASVEL LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 17. maçında Fransız ekibi Asvel Lyon'u ağırlayacak olan Fenerbahçe Beko, 7. galibiyeti için parkeye çıkıyor. Zorlu mücadele, 30 Aralık Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanacak. Karşılaşmanın hakemleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

HANGİ KANALDA?

Tüm EuroLeague maçlarında olduğu gibi Fenerbahçe Beko-Asvel Lyon maçı da beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz belli değil.