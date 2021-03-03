Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Geçtiğimiz hafta Anadolu Efes'e farklı yenilen Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milano'ya konuk olacak. Mücadeleye ilişkin bilgiler haberimizde.

FENERBAHÇE BEKO - AX ARMANİ EXCHANGE MİLANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile AX Armani Exchange Milano arasında oynanacak mücadele bu akşam (3 Mart Çarşamba) oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile saat 22.45'te Mediolanum Forum’da oynanacak Maçı Sasa Pukl (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Joseph Bissang (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko ile AX Armani Exchange Milano arasında oynanacak Turkish Airlines EuroLeague 27.hafta maçı beIN Sports 3 tarafından canlı olarak şifreli yayınlanacak.