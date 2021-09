Fenerbahçe Beko ayrılığı resmen duyurdu! Bobby Dixon ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko, uzun yıllardır formasını giyen oyuncu Bobby Dixon ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertli ekip, ayrılığın karşılıklı anlaşma sağlanarak yapıldığını resmi sitesindeki paylaşım ile duyurdu. Aynı paylaşımda oyuncu için veda açıklaması da yapan Fenerbahçe Beko, resmi sitesindeki paylaşımda şu açıklamaya yer verdi:

"2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Ali Muhammed ile yollarımız ayrılmıştır.

Ali Muhammed, takımımızın formasını terlettiği süre boyunca kendisini EuroLeague’in en özel oyun kurucularından biri olarak kanıtlamış; kariyer hikayesiyle birlikte çok çalışmanın ve hiçbir koşulda asla pes etmemenin öneminin parke üzerindeki en özel örneklerinden biri haline gelmiştir.

Başarılı sporcumuz, her fırsatta gururla taşıdığını dile getirdiği Milli Takımımızın formasıyla da ülke basketbolumuza silinmez izler bırakmıştır."

"Zorlu maçların ve kritik anların korkusuzca sorumluluk alan ismi olan Ali Muhammed’i ve onun parkede temsil ettiği savaşçı ruhu asla unutmayacak; ismini, onun katkılarıyla zenginleşen Sarı Mirasımız içerisinde yaşatmaya devam edeceğiz.

Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasında yerini alan Ali Muhammed’e, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geri kalan bölümünde kendisine sonsuz başarılar dileriz."

Thank you for everything! ??@BobbyDixon20 pic.twitter.com/fKg1YI85qR