Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı TRT SPOR 2 CANLI İZLE

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Bahçeşehir Koleji’ni konuk ediyor. 22 Kasım Pazar günü (yarın) 15.15’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak bu mücadele Tivibu Spor 2 ve TRT Spor 2 tarafından canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de geride kalan çift maç haftasında istediği sonuçları alamadı. 17 Kasım Salı günü konuk olduğu Baskonia’ya 86-68 mağlup olan Fenerbahçe Beko, 20 Kasım Cuma günü Madrid’de oynadığı mücadelede ise Real Madrid’e 94-74 yenildi. Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 10. haftayı dört galibiyetle bitirdi. Takımda sakatlığı bulunan Nando De Colo İspanya’daki maçlarda yer almazken, Jan Vesely ise rahatsızlığı nedeniyle Real Madrid mücadelesinde forma giyemedi.

Sarı-lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son karşılaşmasında 14 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom’a konuk oldu. Fenerbahçe Beko, büyük çekişmeye sahne olan maçta rakibini 81-82 yenerek sekizde sekiz yaptı. Sarı-lacivertliler de Lorenzo Brown 16 sayı, 6 asist, 5 ribaund; Jarell Eddie 14 sayı ve 7 ribaund istatistikleri üretti.

Bahçeşehir Koleji’nde son durum

Zafer Aktaş tarafından çalıştırılan Bahçeşehir Koleji’nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Rıdvan Öncel, İsmet Akpınar, Erick Green, Thomas Akyazılı

Forvetler: Peyton Aldridge, Erkan Yılmaz, Ali Yücel Oral, Burak Can Yıldızlı, Hadi Özdemir, Jamal Jones

Pivotlar: Josh Owens, Deniz Kılıçlı, Ahmet Yılmaz

Koç: Zafer Aktaş

Bahçeşehir Koleji bu sezon ligimizde oynadığı yedi maçta dört galibiyet elde etti. Rakibimiz, son lig maçında 14 Kasım Cumartesi günü konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor’u 101-71 ile geçti. Bu mücadelede Alex Perez 21 sayı ve 13 asist, Burak Can Yıldızlı ile Josh Owens 16’şar sayı buldu.

Bahçeşehir Koleji, bu sezon ülkemizi EuroCup’ta temsil etti. Grubunda bugüne dek sekiz maça çıkan rakibimiz, bu karşılaşmalarda bir galibiyet aldı. Bahçeşehir Koleji, son EuroCup maçında Joventut Badalona’ya 17 Kasım Salı günü konuk oldu ve rakibini 77-87 yendi. Bu mücadelede Jamal Jones 34, İsmet Akpınar 23 sayı üretti.

İstatistik liderleri (Fenerbahçe Beko – Bahçeşehir Koleji):

Sayı: Nando De Colo (25.0) – Erick Green (23.20)

Ribaund: Jan Vesely (5.43) – Burak Can Yıldızlı (6.57)

Asist: Leo Westermann (6.0) – Erick Green (3.20)

Top çalma: Nando De Colo (2.0) – Erick Green (2.0)

Takım istatistikleri (Fenerbahçe Beko – Bahçeşehir Koleji):

Sayı: 91.88 – 85.14

2 Sayı: %60.07 - %59.76

3 Sayı: %39.09 - %38.2

Serbest atış: %81.56 - %74.19

Ribaund: 31.56 – 32.29

Asist: 21.52 – 19.14

Top çalma: 7.67 – 7.00

Top kaybı: 11.55 – 13.57