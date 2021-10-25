EuroLeague'de 5 hafta geride kalırken gözler yeni haftaya çevrildi. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe Beko, şu anda lider durumda bulunan Barcelona'yı evinde ağırlayacak. Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Fenerbahçe Beko - Barcelona EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte o soruların cevapları...

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Barcelona EuroLeague maçı 26 Ekim 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Bu zorlu karşılaşma İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Barcelona EuroLeague maçı Bein Sports ve Bein Connect üzerinden naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports beIN Connect, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

