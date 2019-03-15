Fenerbahçe Beko - Barcelona Lassa: 88 - 82

SALON: Ülker

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Sreten Radovic, Gytis Vilius

FENERBAHÇE BEKO: Nikola Kalinic 4, Bobby Dixon 19, Nicolo Melli 13, Ahmet Düverioğlu 2, Erick Green, Kostas Sloukas 22, Luigi Datome 11, Jan Vesely 4, Marko Guduric 5, Melih Mahmutoğlu 8, Sinan Güler, Tarık Biberovic

BARCELONA LASSA: Ante Tomic 12, Thomas Heurtel 7, Pau Ribas 9, Jaka Blazic 15, Pierre Oriola 2, Victor Claver 10, Chris Singleton 12, Kevin Pangos 2, Kyle Kuric 11, Kevin Seraphin 2, Artem Pustovyi, Rolands Smits

1'İNCİ PERİYOT: 16-23

DEVRE: 37-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-61

5 FAUL ALAN: Jan Vesely, Marko Guduric (Fenerbahçe Beko)

THY Euroleague'nin 26'ncı haftasında Fenerbahçe Beko sahasıda Barcelona Lassa'yı 88-82 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Kostas Skoukas oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 22'nci galibiyetini alırken, Barcelona Lassa parkeden 11'inci kez mağlup ayrıldı.

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DHA