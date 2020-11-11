Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu Euroleague'deki en başarılı temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sezonun 8'inci maçına çıkıyor. Müsabaka ile ilgili tüm detayları haberimizde verdik. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 6 Kasım Cuma günü Khimki Moskova’yı ağırladı. Ekibimiz, rakibini 83-71 ile geçerek yedinci maçında dördüncü galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde Jarell Eddie ve Dyshawn Pierre 16’şar sayı üretti. Peki, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 8. hafta maçında Barcelona’ya konuk oluyor. 12 Kasım Perşembe günü (yarın) TSİ 23.00’de başlayacak karşılaşmayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Tomislav Hordov (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko - Barcelona arasında Palau Blaugrana’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Ekibimiz, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 8 Kasım Pazar günü Darüşşafaka Tekfen’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibini 90-79 ile geçerek yedide yedi yaptı. Takımımızda Lorenzo Brown 22, Jan Vesely 17, Melih Mahmutoğlu ise 11 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo, sağ baldırındaki kas sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel ise takımla idmanlara başladı ve sporcumuz, Barcelona kafilemizde yer alacak. Darüşşafaka mücadelesinde bel ağrılarından ötürü maç kadrosundan çıkartılan Ali Muhammed ise takıma dahil oldu ve Barcelona kafilemizde olacak.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları

Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo, Lorenzo Brown, Edgaras Ulanovas ve Jan Vesely bu sezon oynanan tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başladı.

Nando De Colo, son dokuz EuroLeague karşılaşmasının sekizinde en az bir top çalmaya imza attı. De Colo, EuroLeague’de faul çizgisini son 35 ziyaretinde hata yapmadı.

Ali Muhammed, EuroLeague’de oynadığı son 11 maçın 10’unda en az bir 3 sayı isabeti kaydetti.

Jarell Eddie, son yedi EuroLeague maçının altısında en az bir 3 sayı isabeti kaydetti.

Jan Vesely, maç başına 7.1 ribaund ortalamasıyla bu sezon EuroLeague’de en yüksek ortalamaya sahip altıncı isim.

Jarell Eddie bu sezon EuroLeague’de maç başına 2.4 üçlük buluyor ve bu alanda en iyi dördüncü oyuncu. Eddie, üç sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı %58.6 isabet oranıyla da bu sezonun EuroLeague’de en değerli üçüncü oyuncusu konumunda.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan beşinci oyuncusu (444). Vesely, EuroLeague kariyerinde 903 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli yedinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 154 toplam değer ile 12. sırada, ribaund istatistiğinde ise 1131 toplam değer ile 10. sırada yer alıyor. Vesely’nin serbest atışlarda 500 isabet barajını aşmasına altı isabet kalmış durumda. Vesely’nin EuroLeague kariyerinde 2378 sayısı var ve bu alanda da en değerli 20. isim.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.2) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3160 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 798 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3531 ile yedinci sırada.

Danilo Barthel’in EuroLeague’de asistlerde 100 barajını aşmasına iki asist kalmış durumda.

Ali Muhammed’in EuroLeague’de 300. üç sayı isabetini bulmasına yedi isabet kalmış durumda. Ali Muhammed, üçlüklerde 300 barajını aştığında bunu başaran 20. oyuncu olacak.