Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'ten şaşırtıcı itiraf! "Transferleri ben yapmadım"

Fenerbahçe Beko'da medya günü olarak düzenlenen organizasyon Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Basın mensuplarıyla bir araya gelinen organizasyonda sarı-lacivertli takımın başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile oyuncular Melih Mahmutoğlu, Jan Vesely ve Achille Polonara katıldı. Fenerbahçeli ekip, burada basın mensuplarına çeşitlik konularda açıklamalarda bulundu.

"BEKLENTİLERİN FARKINDAYIZ"

Önlerinde uzun ve zorlu bir sezon olduğunu ifade eden Aleksandar Djordjevic, "Bu formanın önemini biliyoruz. Görevimiz takımı en iyi duruma getirmek ve bütün kupaları kazanmak. Beklentilerin farkındayız. Takımda inanılmaz bir yardımlaşma var. Çok iyi oyunculara sahibiz. Kulübün bizimle gurur duymasını istiyoruz. Hedefimiz her kulvarda final olmalı" diye konuştu..

"PROFESYONEL OLMAK ZORUNDAYIZ, TRANSFERLERE BEN KARAR VERMEDİM"

Fenerbahçe başantrenörü Djordjevic, transferler ile ilgili kendisine sorulan bir soruya, "Profesyonel olmak zorundayız. Transferlere ben karar vermedim ama bana sunulanı en iyi şekilde değerlendirmem gerekiyor. Oyunculara güveniyoruz. Onlara öz güven aşılamamız gerekiyor. Yaptıkları işten keyfi almalarını çok istiyoruz. Her zaman mütevazı olup sıkı çalışmalarını istiyoruz. Takım kimyası oluşturmak uzun bir süreçtir. Hiçbir zaman bitmez. Topu paylaşan ve pas vermeyi seven oyuncular isterim. Bizim takımda bunu görüyorum. Bu şekilde devam etmeyi diliyorum. Şehmus'u da tanıyorum, izledim. Oyun şeklini çok beğeniyorum. Çok fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Oyun kuruculuğunun gelişmesini istiyorum. Kulübün bize sunduğu her şeyi iyi değerlendirmek gerekiyor. Bütün çalıştırdığım takımlarda oyuncuları geliştirdim. Burada da bunu yapmak istiyorum" diye konuştu.

"BURADA OLMAK RÜYA GİBİ"

İspanya ekibi Baskonia'dan sarı-lacivertli ekibe katılan Achille Polonara, "Çok heyecanlıyım. İnanılmaz mesajlar aldım. Burada olmak rüya gibi. Çok çalışıyoruz. Hazırlık maçlarımız oldu. Her gün daha iyi olmak için çalışıyoruz. Gelişerek daha iyi olacağız. Takımın başarılı olması için her şeyimi vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZIN İSTEDİKLERİNİ ÖĞRENİYORUZ"

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, yeni sezon öncesi heyecanlarını dile getirdi ve "Yeni bir takımız. Sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon olmasını diliyorum. Ayrı bir heyecan var, taraftarımıza kavuştuk. Sezona en hazır ve iyi şekilde başlamayı diliyoruz. Hocamızın istediklerini öğreniyoruz. İnşallah güzel bir sezon olur" açıklamasında bulundu.

"TAKIMA ÇOK FAZLA ŞEY KATACAK"

Şehmus Hazer hakkında da konuşan Melih Mahmutoğlu, "Çok sevdiğim bir kardeşim. Fenerbahçe'ye geldiği için tüm takım mutlu. Ona yardım edeceğiz. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğini biliyor. Takıma çok fazla şey katacak. Önemli bir transfer oldu" dedi.