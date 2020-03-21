Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda koronavirüs şüphesi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Erkek basketbol A takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında, bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır." denildi.

Belirtilerin tespit edilmesi sonrası, sağlık heyetinin duruma ivedilikle müdahalede bulunduğu kaydedilirken, "Takımımız, detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.





Kaynak: AA