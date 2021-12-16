Fenerbahçe Beko - Baskonia EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? THY EuroLeague'de heyecan 16. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko ile Baskonia takımları karşılaşacak. Peki Fenerbahçe Beko - Baskonia EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Cevaplar haberimizde...

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THY EuroLeague'de temsilcilerimizin mücadelesi sürüyor. Heyecan dolu ligin 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, evinde Baskonia ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimizin bu zorlu müsabakasını takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Fenerbahçe Beko - Baskonia EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar... FENERBAHÇE BEKO - BASKONİA EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Fenerbahçe Beko - Baskonia EuroLeague maçı 16 Aralık 2021 Perşembe bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak. FENERBAHÇE BEKO - BASKONİA EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Fenerbahçe Beko - Baskonia EuroLeague maçı Bein Sports Haber kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Fenerbahçe BekoBaskoniaTHY Euroleague