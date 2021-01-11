Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 19. hafta maçlarıyla devam edecek. Fenerbahçe Beko, İspanya ekibi Baskonia'yı konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın ve 13 Ocak Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.

8 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanya'nın TD Systems Baskonia takımı konuk edecek. Mücadele, 12 Ocak Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 3 tarafından şifreli olarak yayınlanacak.

EUROLEAGUE'DE HAFTANIN PROGRAMI

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Khimki (Rusya) - Barcelona (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - ALBA Berlin (Almanya)

20.45 Fenerbahçe Beko - TD Systems Baskonia (İspanya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)

22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Valencia (İspanya)

13 Ocak Çarşamba:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Zalgiris (Litvanya)

21.30 Bayern Münih (Almanya) - Zenit (Rusya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - ASVEL (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)