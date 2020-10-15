Euroleague'de heyecan devam ediyor. Basketbolun en önemli turnuvalarından birisi olan Euroleague'de ilk mağlubiyetini geçtiğimiz gün CSKA Moskova karşısında alan Fenerbahçe Beko, Ülker Arena'da Bayern Münih'i ağırlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde mevcut. Euroleague'de bir adet şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe Beko, Euroleague'de şu ana kadar Anadolu Efes ve Kızılyıldız'ı mağlup etmişti. Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Euroleague'de 4. maçına çıkacak olan Fenerbahçe Beko, evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Zorlu mücadele, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacakken 16 Ekim Cuma günü saat 20.45'te başlayacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasındaki THY Euroleague maçı, beIN SPORTS HABER HD kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

CSKA MOSKOVA MAÇININ DETAYLARI

Çeyrek Skorları:

1.Çeyrek: 10-12

2.Çeyrek: 21-20

3.Çeyrek: 20-17

4.Çeyrek: 18-20

1.Uzatma: 8-9

Fenerbahçe Beko (77): De Colo 21, Eddie 18, Brown 16, Vesely 11, Ulanovas 4, A. Muhammed 3, Pierre 2, Barthel 2.