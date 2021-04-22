Fenerbahçe Beko- CSKA Moskova maçı canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle

Turkish Airlines Euroleagu'de play-off heyecanı ilk maçlarla dün tamamlandı. Bu kez heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ilk maçta 92-76 rakibine yenilmiş ve seride 1-0 geriye düşmüştü. Sarı lacivertlileri bu maçı kazanarak seride durumu eşitlemeyi amaçlıyor.

EUROLEAGUE PLAY OFF: FENERBAHÇE BEKO- CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova arasında oynanacak olan play-off turu ikinci maçı 23 Nisan Cuma günü oynanacak. Moskova'daki Megasport Arena'da oynanacak olan mücadele Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele Bein Sports 3, Bein Sports Haber'den yayınlanacak.

Zorlu müsabakayı Miguel Angel Perez (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Uros Nikolic (Serbia) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe'de koç Igor Kokoskov koronavirüs salgınına yakalandığı için bu maçta da yer almayacak. Takımın başında yardımcı antrenör Erdem Can olacak.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko- CSKA Moskova maçı Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI

2020-21 – Normal sezon – CSKA Moskova 83-89 Fenerbahçe Beko

2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 77-78 CSKA Moskova

2019-20 – Normal sezon – CSKA Moskova 88-70 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal sezon – CSKA Moskova 70-68 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 79-75 CSKA Moskova

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 79 – 81 CSKA Moskova

2017-18 – Normal sezon - CSKA Moskova 93 – 95 Fenerbahçe Doğuş

2016-17 – Normal sezon - Fenerbahçe 77 – 71 CSKA Moskova

2016-17 – Normal sezon - CSKA Moskova 79 – 95 Fenerbahçe

2015-16 - Final Four – Fenerbahçe 96 – 101 CSKA Moskova

2014-15 - Final Four - Fenerbahçe Ülker 80 – 86 CSKA Moskova

2014-15 - Top 16 - CSKA Moskova 75 – 81 Fenerbahçe Ülker

2014-15 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 81 – 84 CSKA Moskova

2013-14 – Normal sezon - CSKA Moskova 74 – 78 Fenerbahçe Ülker

2013-14 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 86 - 60 CSKA Moskova

2008-09 – Top 16 - CSKA Moskova 77 – 60 Fenerbahçe Ülker

2008-09 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 48 – 66 CSKA Moskova

2006-07 – Normal sezon - CSKA Moskova 85 – 66 Fenerbahçe Ülker

2006-07 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 64 – 74 CSKA Moskova

FENERBAHÇE BEKO - CSKA MOSKOVA CANLI İZLE | BEİN SPORTS HABER CANLI YAYIN İZLE

Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova arasında oynana maçı Bein Sports Haber kanalından canlı yayınla izleyebilirsiniz.

Bein Sports Haber frekans bilgileri:

beIN SPORTS HABER Frekansı ayarı 12378, Sinyal oranı 30000, Polarizasyon yönü H (Horizontal) - Yatay TR şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.

Kanal adı: beIN SPORTS HABER

Uydu : Türksat 4A

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Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay TR

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Kapsama Alanı : TR