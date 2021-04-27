Turkish Airlines EuroLeague Playoff serisinde CSKA Moskova ile Rusya'da oynadığı ilk maçı 92-76, ikinci maçı ise 78-67 kaybeden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, serinin üçüncü maçında bu kez rakibini İstanbul'da konuk edecek. Zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler basketbolseverler Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifre mi, şifresiz mi yayınlanacak? sorularının yanıtını araştırıyor.

FENERBAHÇE BEKO - CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova maçı 28 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan oynanacak mücadele saat 20.45'de başlayacak. Zorlu müsabaka Bein Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Maçı Robert Lottermoser, Sasa Pukl, Tomasz Trawıckı hakem üçlüsüsü yönetecek.

ŞİFRE Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı Bein Sports 3 kanalından şifreli yayınlanacak.

Temsilcimiz bu müsabakayı kazanamazsa CSKA Moskova, dörtlü finale yükselecek. Fenerbahçe kazanırsa ise seri dördüncü maça taşınacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım dörtlü finale çıkacak.