Avrupa basketbolunun bir numaralı turnuvası Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, sezonun 3. maçına CSKA Moskova ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda çıkıyor. Bu sezon Euroleague'de çıktığı son iki maçı kazanan Fenerbahçe, 3'de 3 yapmayı planlıyor. Maçın saati ve yayın bilgilerini merak eden taraftarlar, Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularıyla araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Euroleague'in 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko ve CSKA Moskova karşı karşıya geliyor. Ülker Arena'da oynanacak. Bu akşam saat 20.45'te başlayacak olan zorlu mücadelenin hakem üçlüsü, Robert Lottermoser (Almanya), Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ) olacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova Euroleague maçı, bugün saat 20.45'te beIN SPORTS HD 3 kanalından naklen ve şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE İYİ BAŞLADI

Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı ve Anadolu Efes ile oynadığı maçları kazanarak 2'de 2 yaptı. CSKA Moskova ise ilk maçında Barcelona'ya mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında Maccabi Playtika'yı yendi.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçına 8 Ekim tarihinde çıktı. İkinci hafta mücadelesinde Anadolu Efes’e konuk olan Fenerbahçe, rakibini 71-80 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo 20 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 3 top çalmayla 28 verimlilik puanı üretti. Nando, bu performansıyla maçın en değerli ismi oldu. Lorenzo Brown 17 sayı ve 3 asist, Jan vesely 13 sayı, 10 ribaund ve 3 asist, Edgaras Ulanovas da 10 sayı ve 5 ribaund üretti.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçını ING Basketbol Süper Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü oynadı. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 113-74 ile geçerek 3’te 3 yaptı. Ekibimizde Johnny Hamilton ve Jarell Eddie 18’er, Ali Muhammed ise 17 sayı üretti. Berkay Candan da 16 sayı buldu.

Fenerbahçe'de sağ bacak baldır sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Melih Mahmutoğlu ile faset sendromu nedeniyle tedavisine devam edilen Ahmet Düverioğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları:

Edgaras Ulanovas, son 11 EuroLeague karşılaşmasının 10’unda çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretti.

Nando De Colo, geçtiğimiz sezonu 15.9 sayı ortalamasıyla bitirdi ve bu alanda EL’nin en iyi altıncı oyuncusuydu.

Kaptan Melih Mahmutoğlu, geçtiğimiz sezon yakaladığı %50.8 üç sayı yüzdesiyle EuroLeague’in en iyi dördüncü oyuncusuydu.