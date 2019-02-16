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  3. Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu

Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu

FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Kalinic 9, Guduric 5, Ali Muhammed 6, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 16, Sloukas 18, Lauvergne 9

Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu

Fenerbahçe Beko: 73 - Türk Telekom: 65

SALON: Ankara

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon

FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Kalinic 9, Guduric 5, Ali Muhammed 6, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 16, Sloukas 18, Lauvergne 9

TÜRK TELEKOM: Landesberg 18, Redding 6, Gabriel 7, Campbell 6, Stimac 13, Metin Türen 8, Yunus Emre Sonsırma 3, Kaya Peker 4, Polat Kaya, Can Akın, Nusret Yıldırım

1. PERİYOT: 20-13

DEVRE: 36-33

3. PERİYOT: 55-48

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 36.53 Campbell (Türk Telekom)

Erkekler Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73 - 65 yenerek finale yükseldi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

DHA

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