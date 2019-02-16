Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu
FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Kalinic 9, Guduric 5, Ali Muhammed 6, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 16, Sloukas 18, Lauvergne 9
Fenerbahçe Beko: 73 - Türk Telekom: 65
SALON: Ankara
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon
FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Kalinic 9, Guduric 5, Ali Muhammed 6, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 16, Sloukas 18, Lauvergne 9
TÜRK TELEKOM: Landesberg 18, Redding 6, Gabriel 7, Campbell 6, Stimac 13, Metin Türen 8, Yunus Emre Sonsırma 3, Kaya Peker 4, Polat Kaya, Can Akın, Nusret Yıldırım
1. PERİYOT: 20-13
DEVRE: 36-33
3. PERİYOT: 55-48
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 36.53 Campbell (Türk Telekom)
Erkekler Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73 - 65 yenerek finale yükseldi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
DHA
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