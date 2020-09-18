Bu sezon koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenen ve 26 Eylül'de yeni sezona başlayacak olan ING Basketbol Süper Ligi öncesinde takımlar oyuncularını diri tutmak adına belli başlı hazırlık turnuvalarına katılıyor. Bu yılda her yıl düzenli olarak düzenlenen TÜBAD Turnuvası, yine izleyicilerle basketbol hasretini giderecek. Turnuvada oynanacak, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta maçı taraftarlar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY DOĞA SİGORTA NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak TÜBAD Turnuvası hazırlık maçı, 18 Eylül Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. İki takım daha önce Gloria Cup hazırlık turnuvasında karşı karşıya gelecekti. Ancak Galatasaray Doğa Sigorta'da pozitif vakaların çıkması üzerine turnuvanın kalan maçları iptal edilmişti. Bugün oynanacak maçta Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

TÜBAD Turnuvasında oynanacak bütün maçların TRT Spor 2 kanalından naklen yayınlanacağı söylenmişti. Bu mücadeleyi de TRT Spor 2 ekranlarından saat 21.00 itibarıyla izleyebilirsiniz.