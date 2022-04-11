Turkish Airlines Euroleague macerası son bulan Fenerbahçe Beko gözünü ING Basketbol Süper Ligi'ne çevirdi. Bu kapsamda futbolda yaşanan derbi heyecanı basketbola taşınıyor. ING Basketbol Süper Ligi 27. hafta maçında Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı canlı izle | Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef Tivibu Spor 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile Galatasaray Nef arasındaki ING Basketbol Süper Ligi 27. hafta maçı 11 Nisan Pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Serkan Emlek, Altuğ Köselerli, Ali Köseoğlu hakem üçlüsü yönetiyor.

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF TİVİBU SPOR 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile Galatasaray Nef arasındaki ING Basketbol Süper Ligi 27. hafta maçı, Tivibu Spor 2 tarafından canlı yayınlanıyor.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF TİVİBU SPOR 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ