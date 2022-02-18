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Fenerbahçe Beko- Galatasaray NEF maçı neden seyircisiz oynanıyor? Fenerbahçe Beko- Galatasaray NEF maçında neden seyirci yok?

Fenerbahçe Beko- Galatasaray NEF maçında neden seyirci yok? sorusu basketbol maçının ilk yarısının ardından merak edildi. İşte, Fenerbahçe Beko- Galatasaray NEF maçı neden seyircisiz oynanıyor? sorusunun yanıtı...

Fenerbahçe Beko- Galatasaray NEF maçı neden seyircisiz oynanıyor? Fenerbahçe Beko- Galatasaray NEF maçında neden seyirci yok?

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda basketbol heyecanı yarı final karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray NEF ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Gergin süren maça dair Fenerbahçe Beko- Galatasaray NEF maçı neden seyircisiz oynanıyor? Fenerbahçe Beko- Galatasaray NEF maçında neden seyirci yok? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko- Galatasaray NEF maçı neden seyircisiz oynanıyor? Fenerbahçe Beko- Galatasaray NEF maçında neden seyirci yok?

FENERBAHÇE BEKO- GALATASARAY NEF MAÇI NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR? FENERBAHÇE BEKO- GALATASARAY NEF MAÇINDA NEDEN SEYİRCİ YOK?

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı final aşamasında Galatasaray NEF ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Bu kapsamda seyirciyi de, oyuncuları da gerim gerim geren maç tüm hırsıyla devam ediyor. Son olarak, mücadelenin ilk yarısı sona ermeden küfürlü tezahüratlar sebebiyle 3 kez anons yapıldı. Dördüncü anonsun gelmesiyle hakemler soyunma odasına çekildi.  

Edinilen bilgiye göre; maçtan önce de karşı karşıya gelen taraftar birbirine girdi, masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı polis güçlükle ayırdı. 

Fenerbahçe Beko- Galatasaray NEF maçı neden seyircisiz oynanıyor? Fenerbahçe Beko- Galatasaray NEF maçında neden seyirci yok?

Uyarıların ardından devam eden karşılaşmanın, 29. dakikada taraftarlar tarafından sahaya atılan patlayıcı maddenin ardından durdurulduğu biliniyor. Tribünlerin boşaltılmasına karar verildikten sonra basketbolcular ve hakem heyeti soyunma odasına gitti.

Taraftarların salonu terk etmesinin ardından müsabaka kaldığı yerden devam edecek.

Fenerbahçe Beko- Galatasaray NEF maçı neden seyircisiz oynanıyor? Fenerbahçe Beko- Galatasaray NEF maçında neden seyirci yok?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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