Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit’i 75-60 yendi

Fenerbahçe Beko, yeni sezon çalışmaları dahilindeki ikinci hazırlık maçında Rus ekibi Zenit'i 75-60'lık skorla mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit’i 75-60 yendi

Fenerbahçe Beko, yeni sezon çalışmaları dahilindeki ikinci hazırlık maçında Rus ekibi Zenit'i 75-60'lık skorla mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maça Yam Madar, Scottie Wilbekin, Tarık Biberovic, Nate Sestina ve Johnathan Motley beşiyle başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 22-19 önde tamamladı. Soyunma odasına ise 38-37 üstün giden sarı-lacivertliler, üçüncü periyotta farkı açtı ve bu bölümü 54-46 önde geçti. Son çeyreğin ilk bölümünde farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, mücadeleden 75-60 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Motley 19, Sertaç 16, Melih 14, Tarık 10, Şehmus 6, Sestina 5, Madar 2, Calathes 2 ve Pierre de 1 sayıyla mücadele etti.

Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Nigel Hayes-Davis ile Tyler Dorsey, geçen sezonunun son bölümünde yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve bireysel çalışma programı devam eden Metecan Birsen ve Dünya Kupası'nda milli takımlarıyla görev yapan Georgios Papagiannis ve Marko Guduric bu karşılaşmada forma giymedi.

Fenerbahçe Beko'nun oynayacağı diğer hazırlık karşılaşmaları ise şu şekilde:

15 Eylül 17.00: Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika (Rodos)

16 Eylül 18.00: Fenerbahçe Beko - Panathinaikos (Rodos)

21 Eylül 17.00: Fenerbahçe Beko - MBA Moskova (Moskova)

Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit’i 75-60 yendi

Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit’i 75-60 yendi

Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit’i 75-60 yendi

Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit’i 75-60 yendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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