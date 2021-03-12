Fenerbahçe Beko, İspanya'dan eli boş döndü! Fenerbahçe Beko- Valencia Basket: 66-52

Turkish Airlines EuroLeague'de 29.hafta heyecanı dün oynanan maçlarla devam etti. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında Valencia Basket ile karşılaştı. La Fonteta’da Türkiye saati ile 23.00’da başlayan mücadelede temsilcimiz maça Nando De Colo, Lorenzo Brown, Edgaras Ulanovas, Ahmet Düverioğlu ve Jan Vesely beşiyle başladı.

İlk periyotu 18-10 geride kapatan temsilcimiz ikinci periyotta 7-0'lık seri yakalamasına rağmen rakibinin 9-0'lık serisine engel olamadı ve ikinci periyot, ev sahibi Valencia'nın 37-28'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü çeyrekte çift hanelere çıkan farkı De Colo'nun sayılarıyla tek hanelere indiren temsilcimiz bu çeyreği de 45-39'la rakibinin 6 sayı gerisinde kapattı. Son çeyrekte etkili bir oyun sergileyemeyen ve rakibinin farkı açmasına engel olamayan temsilcimiz mücadeleden 66-52 mağlup ayrıldı. Takımımız bu sonuçla EuroLeague’de bu sezon 12.kez sahadan boynu bükük ayrılan taraf oldu.

MAÇ HAKKINDA BİLGİLER

Fenerbahçe Beko: Vesely 15, De Colo 14, Pierre 9, Eddie 7, Brown 5, Barthel 2.

Hakemler: Luigi Lamonica ,Elias Koromilas, Gytis Vilius.