İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Fenerbahçe Beko kupada yarı finale yükseldi

Fenerbahçe Beko kupada yarı finale yükseldi

FENERBAHÇE BEKO: Green 4, Melli 20, Sloukas 4, Ahmet Düverioğlu 7, Datome 15, Lauvergne 11, Ali Muhammed 10, Melih Mahmutoğlu 2, Sinan Güler, Barış Hersek...

Fenerbahçe Beko kupada yarı finale yükseldi

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 78-70

SALON: Ankara

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

FENERBAHÇE BEKO: Green 4, Melli 20, Sloukas 4, Ahmet Düverioğlu 7, Datome 15, Lauvergne 11, Ali Muhammed 10, Melih Mahmutoğlu 2, Sinan Güler, Barış Hersek 2, Egehan Arna 3

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Rautins 20, White 13, Colom 5, Harris 6, Slaughter 7, Emir Preldzic, Hakan Yapar 7, Can Altıntığ 11, Alper Özcan, Yiğitcan Turna 1

1'İNCİ PERİYOT: 25-12

İLK YARI: 48-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-41

Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nın ilk gününde Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.