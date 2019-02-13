Fenerbahçe Beko kupada yarı finale yükseldi
FENERBAHÇE BEKO: Green 4, Melli 20, Sloukas 4, Ahmet Düverioğlu 7, Datome 15, Lauvergne 11, Ali Muhammed 10, Melih Mahmutoğlu 2, Sinan Güler, Barış Hersek...
Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 78-70
SALON: Ankara
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin
FENERBAHÇE BEKO: Green 4, Melli 20, Sloukas 4, Ahmet Düverioğlu 7, Datome 15, Lauvergne 11, Ali Muhammed 10, Melih Mahmutoğlu 2, Sinan Güler, Barış Hersek 2, Egehan Arna 3
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Rautins 20, White 13, Colom 5, Harris 6, Slaughter 7, Emir Preldzic, Hakan Yapar 7, Can Altıntığ 11, Alper Özcan, Yiğitcan Turna 1
1'İNCİ PERİYOT: 25-12
İLK YARI: 48-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-41
Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nın ilk gününde Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
FOTOĞRAFLI
DHA
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