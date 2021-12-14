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Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY EuroLeague'de basketbol heyecanı karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika takımları karşılaşacak. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY EuroLeague'de bu sezon iyi bir performans gösteremeyen temsilcilerimiz, galibiyet serilerine başlayarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika takımları karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Soruları araştırılıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ PLAYTİKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika basketbol maçı 14 Aralık 2021 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ PLAYTİKA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika basketbol maçı Bein Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. 

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasındaki THY Euroleague maçı, Bein Sports 3, Bilyoner TV kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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