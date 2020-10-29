Turkish Airlines EuroLeague'e iyi bir başlangıç yapan ancak aldığı kötü sonuçlarla şaşırtan Fenerbahçe Beko, 6.hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika’ya konuk olacak. Mücadeleye ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler de araştırmalarda bulunuyor. Peki Fenerbahçe Beko- Maccabi Playtika maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda, şifresiz mi ? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ PLAYTİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague'in 6.haftasında oynanacak olan maçta Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile bugün (29) saat 22.05'te karşılaşacak. Zorlu mücadele Menora Mivtachim Arena’da oynanacak.

HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Turkish Airlines EuroLeague maçları beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor. Fenerbahçe'nin Maccabi Playtika ile karşılaşacağı zorlu mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Maçı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Mehdi Difallah (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Turkish Airlines EuroLeague'de geride kalan 5 haftada Fenerbahçe Beko, 2 galibiyet elde ederken 3 maçtan yenilgi ile ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'nun yendiği takımlar: Kızılyıldız, Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko'nun yenildiği takımlar: Cska Moskova, Bayern Münih, Panathinaikos

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Takım İstatistikleri – Hücum (Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko):

Sayı: 81.0 – 74.6

2 Sayı: %53.2 - %47.9

3 Sayı: %35.2 - %40.4

Serbest atış: %78.2 - %80.9

Ribaund: 36.0 – 35.6

Asist: 16.4 – 18.0

Top çalma: 8.2 – 6.2

Blok: 2.8 – 1.6



Takım İstatistikleri – Savunma (Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko):

Sayı: 81.2 – 73.8

2 Sayı: %48.4 - %49.1

3 Sayı: %38.0 - %33.1

Serbest atış: %86.7 - %75.9

Ribaund: 35.8 – 35.8

Asist: 15.4 – 15.8

Top çalma: 6.2 – 7.4

Blok: 3.2 – 2.0



İstatistik Liderleri (Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Wilbekin 17.0, Dorsey 12.6, Zizic 11.6 / De Colo 15.2, Brown 13.8, Vesely 12.6

Ribaund: Hunter 5.6, Zizic 5.2, Caloiaro 4.8 / Vesely 7.0

Asist: Wilbekin 5.0, Jones 3.8 / Brown 5.0, De Colo 4.4

Top çalma: Caloiaro 1.8, Wilbekin 1.6, Dorsey 1.2 / De Colo 1.6, Vesely 1.2

Verimlilik: Wilbekin 17.8, Caloiaro 15.2, Zizic 12.4 / De Colo 18.6, Vesely 16.6, Brown 12.0

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de 13 kez karşılaştı ve bu maçlarda 6 galibiyet elde etti.



2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 77-78 Maccabi FOX

2019-20 – Normal Sezon – Maccabi FOX 67-55 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 78-75 Maccabi FOX

2018-19 – Normal Sezon – Maccabi FOX 70-74 Fenerbahçe Beko

2017-18 – Normal Sezon - Fenerbahçe Doğuş 87 – 73 Maccabi FOX Tel Aviv

2017-18 – Normal Sezon - Maccabi FOX Tel Aviv 82 – 73 Fenerbahçe Doğuş

2016-17 – Normal Sezon – Fenerbahçe 79 – 81 Maccabi FOX Tel Aviv

2016-17 – Normal Sezon - Maccabi FOX Tel Aviv 87 – 77 Fenerbahçe

2014-15 – Playoff - Maccabi Electra Tel Aviv 74 – 75 Fenerbahçe Ülker

2014-15 – Playoff - Fenerbahçe Ülker 82 – 67 Maccabi Electra Tel Aviv

2014-15 – Playoff - Fenerbahçe Ülker 80 – 72 Maccabi Electra Tel Aviv

2012-13 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 85 – 94 Maccabi Electra Tel Aviv

2012-13 - Top 16 - Maccabi Electra Tel Aviv 91 – 73 Fenerbahçe Ülker

