Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı konuk edecek. Sezona kötü başlayan ve istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe Beko, son 6 maçını kazanarak çıkışa geçti. Maccabi Playtika ise 10 galibiyet ve 11 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO MACCABİ PLAYTİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euroleague'de 22. maçına çıkacak olan Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Maccabi Playtika'yı ağırlıyor. Zorlu karşılaşma, 26 Ocak Salı günü saat 21.00'de başlayacak.

Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 11 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 11. sırada bulunuyor. Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 75-65 mağlup etmişti.

HANGİ KANALDA?

Euroleague maçlarının Türkiye yayıncısı beIN SPORTS, Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika müsabakasının da yayıncısı olacak.