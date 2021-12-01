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Fenerbahçe Beko - Monaco EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY EuroLeague'de heyecan 14. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko ile Monaco karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Beko - Monaco EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Cevaplar haberimizde...

Fenerbahçe Beko - Monaco EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Avrupa basketbolunun kulüp bazında en önemli organizasyonu olan EuroLeague'de basketbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko ile Monaco karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Fenerbahçe Beko - Monaco EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE BEKO - MONACO EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Monaco EuroLeague maçı 2 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - MONACO EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko - Monaco EuroLeague maçı Bein Sports haber ve Bilyoner TV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak izleyebilecek.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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