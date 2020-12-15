Fenerbahçe, son iki resmi maçından mağlubiyetle ayrıldı. 10 Aralık Perşembe günü Turkish Airlines EuroLeague’de Alba Berlin deplasmanında 89-63 mağlup olan Fenerbahçe Beko, 13. maçında 8. yenilgisini aldı. Takımımız, ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta karşılaşmasında ise 12 Aralık Cumartesi günü Pınar Karşıyaka’ya konuk olduğu mücadeleyi 83-79 kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe Beko’nun ligde de 12 maçta 10 galibiyeti bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Olimpia Armani Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO-OLİMPİA ARMANİ MİLANO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta maçında AX Armani Exchange Milan’ı konuk ediyor. 15 Aralık Salı günü (yarın) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Zorlu mücadele beIN Sports Haber tarafından şifresiz canlı yayınlanacak. Müsabakayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

RAKİP MILANO HAKKINDA

1936 yılında kurulan kulüp, müzesine peş peşe dört yerel şampiyonluk katarak macerasına başladı. Yaklaşık 30 yıl sonra Bill Bradley’in gelişiyle uluslararası bir güç haline gelen Milan, 1966 yılında taraftarlarının önünde EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı. 1971-1976 yılları arasında Art Kenney, Renzo Bariviera, Giorgio Giomo ve koç Cesare Rubini önderliğinde üç Saporta Kupası şampiyonluğuna ulaşan İtalya temsilcisi, 1985 tarihinde ise Mike D'Antoni, Dino Meneghin ve Joe Barry Carroll’ın katkılarıyla bu kez de Koraç Kupası’nda mutlu sona ulaştı. İlerleyen dönemde de güçlü kadrolarla yoluna devam eden Milano temsilcisi, Aleksandar Djordjevic, Antonello Riva ve Riccardo Pittis önderliğinde bu kez da 1993 senesinde Koraç Kupası zaferine ulaştı.



Milano için “altın dönem” olarak adlandırılabilecek süreç ise Koraç Kupası zaferlerinin öncesine dayanıyordu. 1987 ve 1988’de, Meneghin, Bob McAdoo ve D'Antoni gibi yıldızlarla, her iki finalde de Maccabi’yi mağlup ederek EuroLeague şampiyonluğuna erişen ekip, EuroLeague’de toplamda üçüncü zaferine ulaşıyordu. Nando Gentile, Dejan Bodiroga ve Gregor Fucka üçlüsü 1996’da Milano ekibine İtalya Ligi ve İtalya Kupası zaferlerini getirirken, bu tarihten itibaren Milano tarihinde suskun bir döneme giriliyordu.



Giorgio Armani’nin sponsorluğunda 2000’li yılların ortasında tekrar ayağa kalkan Milano basketbolu, 2005 yılında İtalya Ligi’nde finale kadar yükseliyor ve tekrar EuroLeague bileti alıyordu. 2008-09’da EuroLeague’de Top 16 gören Milan, bu başarıya normal sezonun son altı maçının beşini kazanarak ulaşıyordu. Milano, aynı sezonda da İtalya Ligi’nde tekrar final oynama başarısı gösterdi.



Armani Milan 2011-12 sezonunda EuroLeague’de Top 16 yaptı ve asıl başarıyı, 2013-14 sezonunda Playoff yaparak gösterdi. Keith Langford önderliğinde Playoff turuna saha avantajıyla giren Milan, o sezonu şampiyon olarak tamamlayan Maccabi’ye 1-3 ile elenmekten kurtulamadı. Aynı sezonun devamında İtalya Ligi’ne odaklanan Milan, Montepaschi Siena’yı geçerek, 1996 yılından sonra ilk yerel şampiyonluğunu elde etti.



2016 ve 2018’de İtalya Ligi’ni, 2016 ve 2017’de ise İtalya Kupası’nı kazanan Milano, geçtiğimiz sezona iyi başlasa da sakatlık sorunları nedeniyle sezonu kötü bitirdi.



2018-19 sezonunda EuroLeague’de güçlü bir giriş yapan Milan, Arturas Gudaitis ve Mike James’in ön plana çıktığı takım kurgusunda, EuroLeague’de ilk sekiz maçın altısını kazandı. Sezonun devamında Gudaitis’i kaybeden ve Nedovic’te de sakatlık sorunları yaşayan Milan, James Nunnally’nin kadroya eklenmesine rağmen, özellikle son dört normal sezon mücadelesinden de mağlubiyetle ayrılarak 14 galibiyette kaldı ve mevcut formattaki en yüksek galibiyet sayısına ulaşmasına rağmen Playoff biletini kaçırdı. Milano’da Mike James, gösterdiği performansla EuroLeague’de en skorer oyuncu oldu ve en iyi ikinci beşe seçildi. Milano için 2018-19 sezonu, yerel yarışmalarda da iyi noktalanmadı. İtalya Kupası çeyrek finalinde Virtus Bologna’ya kaybeden Milan, İtalya Ligi yarı finalinde de Dinamo Sassari’ye süpürülerek elendi. Milan, yarıda kalan 2019-20 sezonunda İtalya Ligi’nde dördüncü sırada yer alıyordu (14 galibiyet, 7 mağlubiyet) ve EuroLeague’de de 12 galibiyetle 12. sıradaydı.