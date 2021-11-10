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Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY EuroLeague'de basketbol heyecanı 9. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko ile Olimpia Milano karşılaşacak. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

EuroLeague'de çıktığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 10. sırada yer alan temsilcimiz, 9. hafta karşılaşmasında Olimpia Milano karşısında mücadele edecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE BEKO - OLİMPİA MİLANO EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano EuroLeague maçı 12 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Bu zorlu karşılaşma İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - OLİMPİA MİLANO EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano EuroLeague maçı Bein Sports 3 ve Bilyoner TV kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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