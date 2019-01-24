Fenerbahçe Beko - Olympiakos: 90-75

SALON: Ülker Spor Ve Etkinlik Merkezi

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Matej Boltauzer, Carlos Peruga

FENERBAHÇE BEKO: Green 17, Melli 6, Melih , Kalinic 16, Sloukas 12, Guduric 5, Vesely 7, Sinan, Muhammed Ali 13, Ahmet 8, Datome 4, Lauvergne 2

OLYMPIAKOS: William-Goss 3, Toupane 8, Spanoulis 10, Timma 14, Milutinov 11, Strelnieks 13, Vezenkov, Printezis, Papanikolaou 8, Mantzaris, Bogris 2, Leday 6

1'İNCİ PERİYOT: 21-15

DEVRE: 40-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-54

THY Avrupa Ligi'nin 20'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 90-75 mağlup etti.

Birinci periyodun ilk dakikaları karşılıklı basketlerle 6-6'lık beraberlikle geçildi. Olympiakos'un savunma zafiyetinden faydalanan sarı-lacivertliler boyalı alandan ve serbest atış çizgisinde bulduğu basketlerle skoru 12-6'ya getirdi. Mola öncesinde hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe Beko, Green'in 3 sayılık basketiyle skoru 15-6'ya getirdi. Mola dönüşünde çabuk toparlayan Olympiakos art arda hücumlardan basketlerle dönünce farkı eriterek skoru 17-13'e getirdi. Son hücumu iyi kullanamayan sarı-lacivertli ekip periyodu 21-15 üstünlükle noktaladı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başladı. Nikola Kalinic'in çizgi üzerinden 2 sayılık atışı ve Olympiakos'tan Timma'nın 3 sayılık basketiyle skor 23-21'e geldi. Spanoulis'in başlattığı atakta 24 saniyeyi kullanamayan Olympiakos, hücumdan eli boş döndü. Sarı-lacivertliler sonrasında çıktıkları hücumu Vesely ile iyi kullanarak skoru 27-23 yaptı. Peş peşe yakaladığı hücumları iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, Datome'nin smacı ve Muhammed Ali'nin 3'lüğü ile skoru 32-23 yaparak Olympiakos'a mola aldırdı. İkinci periyodun sonunda hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe Beko, yaptığı bonus paslarla Datome'nin el üstünden yaptığı atışla sayı bularak skoru 40-28 yaptı ve soyunma odasına bu skorla girdi.

Üçüncü periyodun başında da hız kesmeyen Fenerbahçe Beko boyalı alandan bulduğu 6 sayıyla skoru 46-30'a getirdi. Vesely ile boyalı alanı iyi kullanan sarı-lacivertliler burada 3 sayı bularak skoru 52-36 yaptı. Olympiakos'u kendi alanına hapseden sarı-lacivertli ekip çıktığı hücumlardan faydalanınca fark 22 sayıya ulaştı: 64-42. Üçüncü periyodun son hücumunda basket faul alan Olympiakos serbest atış çizgisinden de sayı buldu ve üçüncü periyot 68-54 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü ile sona erdi.

Son periyotta da sayı üretmeye devam eden sarı-lacivertli ekip, skoru 72-57'ye getirdi. Olympiakos, Leday'ın serbest atış çizgisinden bulduğu 2 sayı ile farkı 9 sayıya kadar indirdi: 72-63. Fenerbahçe Beko, Kalinic ile bulduğu 5 sayı ile skoru 82-68 yaptı. Maçın sonuna doğru Kalinic ile sarı-lacivertliler skoru 87-73 yaptı ve Olympiakos molası aldı. Mola sonrası Sloukas'ın serbest atışlarından sayı bulan Fenerbahçe maçı 90-75 kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde 20'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko evinde Olympiakos'u 90-75 mağlup etti.

Öte yandan Jan Vesely, THY Avrupa Ligi'nde Aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA