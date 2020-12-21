Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE | beIN SPORTS LİNKİ
Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u ağırlıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 16. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın ve 23 Aralık Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.
Beş galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak. İki takım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 23 Aralık Çarşamba günü saat 20.45'te karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko'nun karşılaşması, beIN SPORTS ekranlarından naklen izlenebilecek. Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı, beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.
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THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 Zenit (Rusya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)
20.30 Anadolu Efes - Barcelona (İspanya)
22.15 Maccabi Playtika (İsrail) - Panathinaikos (Yunanistan)
22.45 ASVEL (Fransa) - CSKA Moskova (Rusya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)
23 Aralık Çarşamba:
20.00 Zalgiris (Litvanya) - Bayern Münih (Almanya)
20.45 Fenerbahçe Beko - Olympiakos (Yunanistan)
22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - TD Systems Baskonia (İspanya)
23.00 Valencia (İspanya) - Khimki (Rusya)