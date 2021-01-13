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Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'in 20. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun en büyük takımlarının mücadele ettiği Euroleague, tüm heyecanıyla devam ediyor. Euroleague'de sezonun 20. maçları oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da 20. maçına Panathinaikos karşısında çıkıyor. 

Şu ana kadar çıktığı 19 maçın 9'unu kazanan Fenerbahçe, 10 maçı da kaybetti. Panathinaikos ise 17 Euroleague maçının 5'ini kazandı, 12'sini kaybetti. Sarı-lacivertliler, puan durumunda 11. sırada yer alırken Yunanistan ekibi, 16. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO-PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euroleague'deki son 4 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, Panathinaikos karşısında galibiyeti istiyor. Zorlu müsabaka, 15 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Ülker Arena'da oynanacak. Karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Cuma akşamı saat 20.00'de Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz ve naklen izlenebilir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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