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Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 10. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda sporseverleri Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı bekliyor. Peki Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cevaplara haberimizde yer verdik...

Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye'nin en sevilen sporlarından biri olan basketbolda Türkiye Ligi heyecanında yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda ING Basketbol Ligi'nde 10. hafta oynanacak ve Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

FENERBAHÇE BEKO - PINAR KARŞIYAKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka basketbol maçı 30 Kasım 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - PINAR KARŞIYAKABASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka basketbol maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

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