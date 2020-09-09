Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka Gloria Cup maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Basketbolda yeni sezon öncesi hazırlık kapsamında düzenlenen Gloria Cup'ta, Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka Gloria Cup maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Basketbolda yeni sezon öncesi hazırlıkları için önemli bir turnuva olan Gloria Cup'ta ilk turnuvanın şampiyonu Anadolu Efes olmuştu. İkinci turnuva ise 8 Eylül'de başlayarak, 13 Eylül'e kadar sürecek. Fenerbahçe'de turnuvadaki ilk maçını Pınar Karşıyaka ile oynayacak. Fenerbahçe Beko, hazırlık döneminde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı. Hazırlık maçlarında, Beşiktaş'ı ve Tofaş'ı yenen Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor. Gloria Cup'ta oynanacak Fenerbahçe - Karşıyaka maçı seyirciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka Gloria Cup maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
FENERBAHÇE BEKO - PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ve Karşıyaka arasında oynanacak Gloria Cup basketbol maçı, 9 Eylül saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, Antalya'daki Gloria Sports Arena'da seyircisiz olarak oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka mücadelesi, saat 17.30'da D-Smart ekranlarında bulunan Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko’nun Antalya kafilesinde şu isimler yer alıyor:
Ali Muhammed, Leo Westermann, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Nando De Colo, Tarık Biberovic, Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas, Jarell Eddie, Berkay Candan, Danilo Barthel, Jan Vesely, Ahmet Düverioğlu, Johnny Hamilton.
Pınar Karşıyaka’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Guard: Tony Taylor, Yunus Emre Sonsırma, Arca Tülüoğlu, Sek Henry
Forvet: DJ Kennedy, Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Nusret Yıldırım, Amath M’Baye
Pivotlar: Raymar Morgan, Semih Erden, Mahir Ağva, Görkem Doğan
Koç: Ufuk Sarıca
Pınar Karşıyaka, hazırlık döneminde oynadığı maçlarda şu sonuçları aldı:
Beşiktaş 67-79 Pınar Karşıyaka
Skorerler: Yunus Sonsırma 14, Sek Henry 13, Raymar Morgan 11, Tony Taylor 11
Darüşşafaka Tekfen 72-70 Pınar Karşıyaka
Skorerler: Tony Taylor 16, Raymar Morgan 12, Amath M’Baye 11, Metecan Birsen 10