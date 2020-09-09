Basketbolda yeni sezon öncesi hazırlıkları için önemli bir turnuva olan Gloria Cup'ta ilk turnuvanın şampiyonu Anadolu Efes olmuştu. İkinci turnuva ise 8 Eylül'de başlayarak, 13 Eylül'e kadar sürecek. Fenerbahçe'de turnuvadaki ilk maçını Pınar Karşıyaka ile oynayacak. Fenerbahçe Beko, hazırlık döneminde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı. Hazırlık maçlarında, Beşiktaş'ı ve Tofaş'ı yenen Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor. Gloria Cup'ta oynanacak Fenerbahçe - Karşıyaka maçı seyirciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka Gloria Cup maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ve Karşıyaka arasında oynanacak Gloria Cup basketbol maçı, 9 Eylül saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, Antalya'daki Gloria Sports Arena'da seyircisiz olarak oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka mücadelesi, saat 17.30'da D-Smart ekranlarında bulunan Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko’nun Antalya kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Ali Muhammed, Leo Westermann, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Nando De Colo, Tarık Biberovic, Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas, Jarell Eddie, Berkay Candan, Danilo Barthel, Jan Vesely, Ahmet Düverioğlu, Johnny Hamilton.

Pınar Karşıyaka’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guard: Tony Taylor, Yunus Emre Sonsırma, Arca Tülüoğlu, Sek Henry

Forvet: DJ Kennedy, Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Nusret Yıldırım, Amath M’Baye

Pivotlar: Raymar Morgan, Semih Erden, Mahir Ağva, Görkem Doğan

Koç: Ufuk Sarıca

Pınar Karşıyaka, hazırlık döneminde oynadığı maçlarda şu sonuçları aldı:

Beşiktaş 67-79 Pınar Karşıyaka

Skorerler: Yunus Sonsırma 14, Sek Henry 13, Raymar Morgan 11, Tony Taylor 11

Darüşşafaka Tekfen 72-70 Pınar Karşıyaka

Skorerler: Tony Taylor 16, Raymar Morgan 12, Amath M’Baye 11, Metecan Birsen 10