ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi heyecanı Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak olan ikinci maç ile devam edecek. İlk maçta rakibini 83-79'la geçen Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı yeniden Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 15.00'de başlayacak olan mücadelede konuk edecek. Zorlu müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka play- off ikinci maçı canlı izle, şifresiz | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor.

FENERBAHÇE BEKO - PINAR KARŞIYAKA PLAY- OFF İKİNCİ MAÇI CANLI İZLE, ŞİFRESİZ

Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak olan müsabakayı TRT Spor ve Tivibu Spor 2 kanalından izleyebilirsiniz.

Mücadele şifresiz olarak TRT Spor kanalından yayınlanacak. Şifreli olarak ise Tivibu Spor 2 kanalında ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE BEKO - PINAR KARŞIYAKA PLAY- OFF İKİNCİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka arasındaki mücadeleyi, basketbolseverler TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecekler.

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