Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı yendi, seride öne geçti: 67-62

ING Basketbol Süper Ligi play- off yarı finalinde, Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanan maçların ardından seri üçüncü maçla birlikte Pınar Karşıyaka'nın maçlarını oynadığı İzmir'e taşındı.

Karşılaşmanın ilk dakikasını 4-3 üstün geçen rakibi karşısında 7-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, üçüncü dakikayı 10-4 üstün geçti. Semih Erden'in basketiyle periyodun son 2 dakikasına 16-11 önde giren Pınar Karşıyaka, periyodu 18-14 önde bitirdi.

İkinci periyotta Ali Muhammed'in 3 sayılık basketine rağmen Morgan'la etkinliğini sürdüren ev sahibi ekip, 15. dakikada farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 24-17. Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 29-23 üstün gitti.

İkinci yarıya Guduric, De Colo ve Melih'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, Vesely'nin pota altından bulduğu basketle 24. dakikanın başında 33-31 öne geçti. Üstünlüğün birkaç kez el değiştirdiği periyotta son bölümde etkili olan Fenerbahçe Beko, periyodu 47-42 üstün tamamladı.

Son periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka'nın 47-47 eşitliği yakaladığı müsabakada Fenerbahçe Beko, Melih'in üst üste basketleriyle 36. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 54-49. Morgan'ın 3 sayılık basketiyle 39. dakikanın başında 59-59 beraberliği sağlayan Pınar Karşıyaka önünde üstünlüğü tekrar ele geçiren konuk ekip, müsabakadan 67-62 galip ayrıldı.

Eşleşmede 2-1 öne geçen Fenerbahçe Beko, 26 Mayıs Çarşamba günü saat 19.30 Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakayı kazandığı takdirde finalde Anadolu Efes'in rakibi olacak. Aksi takdirde finale yükselecek son ekip İstanbul'da oynanacak karşılaşmayla belirlenecek.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Ziya Özorhon

Pınar Karşıyaka: Taylor 13, Henry 11, Kennedy 1, M'Baye 6, Morgan 15, Metecan Birsen 8, Mahir Ağva, Semih Erden 6, Yunus Sonsırma 2, Nusret Yıldırım

Fenerbahçe Beko: De Colo 15, Melih Mahmutoğlu 18, Guduric 6, Barthel 7, Vesely 10, Quinn, Biberovic 2, Kenan Sipahi, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 6

1. periyot: 18-14

Devre: 29-23

3. periyot: 42-47

5 faulle çıkan: 35.56 Barthel (Fenerbahçe Beko)