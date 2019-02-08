Fenerbahçe Beko play-off'u garantiledi
FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 2, Guduric 12, Datome 12, Melli 14, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 7, Kalinic 8, Sloukas 4, Lauvergne 8, Green 12, Tarık...
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos: 85-66
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Miguel Angel Perez (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa)
FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 2, Guduric 12, Datome 12, Melli 14, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 7, Kalinic 8, Sloukas 4, Lauvergne 8, Green 12, Tarık Biberovic 2, Sinan Güler
PANATHINAIKOS: Calathes 8, Kilpatrick 19, Papapetrou 5, Thomas 13, Vougioukas 6, Payne 2, Gist 4, Lekavicius 3, Lojeski, Antetokounmpo 6, Mitoglou, Papagiannis
1'İNCİ PERİYOT: 24-18
İLK YARI: 48-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-46
THY Avrupa Ligi'nin 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko kendi sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 85-66 mağlup ederek, normal sezonun bitimine 8 hafta kala play-off'a kalmayı garantiledi.
FOTOĞRAFLI
DHA
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