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  3. Fenerbahçe Beko, rakip tanımıyor! Son 9 maçta 8.galibiyetini aldı! Fenerbahçe Beko 71- 60 AX Armani Exchange Milan

Fenerbahçe Beko, rakip tanımıyor! Son 9 maçta 8.galibiyetini aldı! Fenerbahçe Beko 71- 60 AX Armani Exchange Milan

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında konuk olduğu AX Armani Exchange Milan'ı 71-60 yenerek son oynadığı son 9 maçta 8.galibiyetini elde etti. Temsilcimizde attığı 17 sayıyla galibiyetin baş mimarı olan Guduric, maçın MVP'si seçildi.

Fenerbahçe Beko, rakip tanımıyor! Son 9 maçta 8.galibiyetini aldı! Fenerbahçe Beko 71- 60 AX Armani Exchange Milan

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile  Mediolanum Forum'da karşı karşıya geldi. Sasa Pukl (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Josip Radojkovic (Hırvatistan) hakem üçlüsünün yönettiği maça  iyi başlayan AX Armani Exchange Milan, ilk 4 dakikayı 8-3 önde geçti. Boyalı alanı iyi kullanan Fenerbahçe Beko, Guduric'in de sayılarıyla ilk çeyreği 18-12 üstün tamamladı.

Fenerbahçe Beko, rakip tanımıyor! Son 9 maçta 8.galibiyetini aldı! Fenerbahçe Beko 71- 60 AX Armani Exchange Milan

İkinci çeyrekte Booker, İsmet Akpınar ve Guduric'le etkili olan sarı-lacivertliler, 15. dakikada farkı 16'ya çıkardı: 18-34. Ev sahibi ekibin Delaney'le farkı eritmesine rağmen Fenerbahçe Beko soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, 24. dakikada maça dengeyi getirdi: 43-43. Guduric'in hücumdaki performansıyla toparlanan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 54-51 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, rakip tanımıyor! Son 9 maçta 8.galibiyetini aldı! Fenerbahçe Beko 71- 60 AX Armani Exchange Milan

Son çeyreğe çok iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada 7 sayılık avantaj yakaladı: 53-60. Sarı-lacivertliler, son 1,5 dakikada farkı tekrar çift hanelere (57-67) çıkardı. Fenerbahçe Beko, sahadan 71-60 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmanın sona ermesiyle iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Beko, rakip tanımıyor! Son 9 maçta 8.galibiyetini aldı! Fenerbahçe Beko 71- 60 AX Armani Exchange Milan

ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ KEZ KAZANDI

Üst üste dördüncü, son 9 maçta ise sekizinci galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, iyi performansını sürdürdü. Çift maç haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe Beko, 21. maçında 11. galibiyetini elde etti. AX Armani Exchange Milan'ın 5 maçlık galibiyet serisi ise Fenerbahçe Beko karşısında sona erdi. İtalyan temsilcisi 22. maçında 7. yenilgisini yaşadı.

AX Armani Exchange Milan: Delaney 11, Hall 9, Ricci 5, Tarczewski, Melli 9, Rodriguez 3, Daniels 3, Hines 6, Bentil 12, Datome 2

Fenerbahçe Beko: Henry 6, Şehmus Hazer 5, Pierre 6, Booker 14, Ahmet Düverioğlu 1, İsmet Akpınar 8, Guduric 17, Floyd 6, Polonara 8

1. Periyot: 12-18

Devre: 34-43

3. Periyot: 51-54

Fenerbahçe Beko, rakip tanımıyor! Son 9 maçta 8.galibiyetini aldı! Fenerbahçe Beko 71- 60 AX Armani Exchange Milan

Bölge Gündem Editör Ekibi
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