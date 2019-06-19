Fenerbahçe Beko seriyi eşitledi!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-69 mağlup etti. Fenerbahçe Beko bu sonuçla seride durumu 3-3'e getirdi.
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı sona erdi. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-69 mağlup etti.
Taraftar desteğini arkasına alan sarı lacivertliler, Kalinic ve Sloukas’ın üçlük yağmuruyla başladı.
Oyuna çok iyi konsantre olan Efes, dışarıdan 9 sayı bulan ‘x factor’ Buğrahan’la farkın açılmasını önledi. Moerman ve Simon faulleri üçlerken, odaya 38-36 F.Bahçe üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü çeyrekte boyalı alanda Dunston’a karşı koyamayan F.Bahçe, dışarıdan Kalinic’le çok ceza şutu kaçırdı. Simon üst üste dış atış isabetleriyle, son 10 dakikaya takımının 1 farkla geride gitmesini sağladı: 53-52.
Final periyodunda Larkin geç açıldı, Anadolu Efes basit top kayıpları yaparken üstüne bir de Guduric’in elleri art arda bulduğu üçlüklerle alev aldı. Efes çeyrek ortasında maçtan kopunca Fenerbahçe 85-69 ile gülmeyi başardı.
ŞAMPİYON CUMA GÜNÜ BELLİ OLACAK
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko final serisinde düğüm cuma akşamı çözülecek. Sarı lacivertliler ile lacivert beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20:00’de kozlarını paylaşacak ve kazanan takım seriyi 4-3 yapıp şampiyon olacak.
İlk çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 17-14 Anadolu Efes
İkinci çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 38-36 Anadolu Efes
Üçüncü çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 53-52 Anadolu Efes
SERİDE ALINAN SONUÇLAR
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 56-73
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 101-93
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 57-74
Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes: 82-73
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 86-76
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