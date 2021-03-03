Fenerbahçe Beko tempo yaptı, AX Armani Exchange Milano'yu ezdi geçti: 100-92

Geçtiğimiz hafta Anadolu Efes'e farklı yenilen Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milano'ya konuk oldu.

3 Mart Çarşamba günü Türkiye saati ile saat 22.45'te Mediolanum Forum’da oynanan maçı Sasa Pukl (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Joseph Bissang (Fransa) hakem üçlüsü yönetti.

Mücadeleye iyi başlayan sarı lacivertliler ilk 3 dakikada'da 4-0 öne geçse de daha sonra Exchange Milan, Punter'in sayılarıyla 5. dakikada 12-12 beraberliği yakaladı. Çekişmeli geçen ilk periyotu Fenerbahçe Beko 28-24 geride kapattı.

Baş baş bir oyuna sahne olan İkinci periyotun son anlarında Brooks'un attığı üçlükle Milano bu periyotu da 52-50 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko bu periyotu 69-78 öne kapattı ve son çeyreğe avantajlı bir skorla girdi.

Üstün oyununu dördüncü periyotta da sürdüren Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 100-92 kazanarak Turkish Airlines EuroLeague'de 16.galibiyetini elde etti. Sarı lacivertli ekip 28.haftada 5 Mart Cuma günü TSİ 22.45’te ASVEL’e konuk olacak.

MÜCADELENİN İSTATİSTİKLERİ

AX Armani Exchange Milan: Punter 20, Roll 5, Hines 5, Micov 8, Shields 14, Rodriguez 13, Tarczewski 6, Brooks 5, Datome 16

Fenerbahçe Beko: De Colo 20, Guduric 15, Pierre 15, Vesely 13, Ahmet Düverioğlu 7, Brown 18, O'Quinn 3, Barthel 9, Eddie

1. Periyot: 28-24

Devre: 52-50

3. Periyot: 69-78

4. Periyot: 92-100