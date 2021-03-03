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  3. Fenerbahçe Beko tempo yaptı, AX Armani Exchange Milano'yu ezdi geçti: 100-92

Fenerbahçe Beko tempo yaptı, AX Armani Exchange Milano'yu ezdi geçti: 100-92

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında AX Armani Exchange Milano'yu 100-92 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko tempo yaptı, AX Armani Exchange Milano'yu ezdi geçti: 100-92

Geçtiğimiz hafta Anadolu Efes'e farklı yenilen Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de  İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milano'ya konuk oldu. 

3 Mart Çarşamba günü Türkiye saati ile saat 22.45'te  Mediolanum Forum’da oynanan maçı Sasa Pukl (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Joseph Bissang (Fransa) hakem üçlüsü yönetti. 

Mücadeleye iyi başlayan sarı lacivertliler ilk 3 dakikada'da 4-0 öne geçse de daha sonra  Exchange Milan, Punter'in sayılarıyla 5. dakikada 12-12 beraberliği yakaladı. Çekişmeli geçen  ilk periyotu Fenerbahçe Beko 28-24 geride kapattı.

Baş baş bir oyuna sahne olan İkinci periyotun son anlarında Brooks'un attığı üçlükle Milano bu periyotu da 52-50 önde tamamladı. 

Fenerbahçe Beko tempo yaptı, AX Armani Exchange Milano'yu ezdi geçti: 100-92

Üçüncü periyotta üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko bu periyotu 69-78 öne kapattı ve son çeyreğe avantajlı bir skorla girdi.

Üstün oyununu dördüncü periyotta da sürdüren Fenerbahçe Beko  karşılaşmayı 100-92 kazanarak Turkish Airlines EuroLeague'de 16.galibiyetini elde etti. Sarı lacivertli ekip 28.haftada  5 Mart Cuma günü TSİ 22.45’te ASVEL’e konuk olacak.

Fenerbahçe Beko tempo yaptı, AX Armani Exchange Milano'yu ezdi geçti: 100-92

MÜCADELENİN İSTATİSTİKLERİ

AX Armani Exchange Milan: Punter 20, Roll 5, Hines 5, Micov 8, Shields 14, Rodriguez 13, Tarczewski 6, Brooks 5, Datome 16

Fenerbahçe Beko: De Colo 20, Guduric 15, Pierre 15, Vesely 13, Ahmet Düverioğlu 7, Brown 18, O'Quinn 3, Barthel 9, Eddie 

1. Periyot: 28-24

Devre: 52-50

3. Periyot: 69-78

4. Periyot: 92-100

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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